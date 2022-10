Yulia Popova, modelo e ex-namorada de João Pedro Pais, apresentou uma queixa-crime, a 13 de setembro de 2020, acusando o cantor de violência doméstica. Agora, o Ministério Público (MP) arquivou o processo. No despacho do MP, lê-se que não foi encontrada uma única evidência da prática deste crime. Ao contrário do que chegou a ser noticiado pela ‘TV 7 Dias’, este processo não chegou ao fim através de um acordo extrajudicial, pois sendo um crime de natureza pública, não é possível existirem acordos ou desistências de queixa.









