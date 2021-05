"As cinzas da minha filha estavam lá": Angélica Jordão faz apelo após carro ser assaltado em Gaia

é uma mãe com o coração desfeito após de ter perdido a filha, às 23 semanas de gravidez.





A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', Angélica Jordão,Este sábado, perto do cais de Vila Nova de Gaia, o carro onde Angélica seguia rumo ao Santuário de Fátima, terá sido assaltado. A jovem deparou-se com o vidro do veículo partido e os pertences remexidos. Para além de roubarem objetos pessoais, os ladrões terão levado as cinzas da filha de Angélica."Por favor, acabaram de assaltar o carro, as cinzas da minha filha estavam lá. Por favor, não me façam isto, eu só quero as cinzas da minha filha. Fiquem com o resto. Por favor, eu ofereço recompensa", pode ouvir-se num conjunto de vídeos partilhados por Angélica no Instagram.Visivelmente transtornada, a irmã de Mel Jordão pede várias vezes para as cinzas da filha serem devolvidas. "Por favor, por favor, é a única coisa que tenho, Junto com o que roubaram estavam velinhas que comprei para ela. Eu só quero a minha filha", disse.

Do carro, que pertencia a Sofia Sousa, também ela ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', foram levados outros objetos. "Não roubaram só as cinzas da minha filha. Roubaram o computador, roubaram roupa, até um shampoo roubaram", disse Angélica.