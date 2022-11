Filha do ex-defesa-central do Ajax Keje Molenaar, a modelo Annekee Molenaar cresceu no meio da euforia das bancadas do futebol. Apesar do ADN, escolheu fazer carreira na moda e já posou com o namorado - Matthijs de Ligt, do Bayern Munique e da seleção holandesa - para a capa da revista ‘Vogue’. Sinal de que a manequim pode não ter jeito para o futebol, mas já conseguiu ensinar ao seu amor aquele menear de anca que é preciso para dominar o jogo todo.





Matthijs de Ligt

Aos 23 anos, o central holandês joga no Bayern Munique. Estreou-se como profissional no Ajax (2015) e foi o mais jovem jogador a marcar um golo pelo clube, mais precisamente com 17 anos,





1 mês e 9 dias.