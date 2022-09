"As crianças e eu estamos desesperadas": Mulher de Lucas Veríssimo oferece recompensa a quem encontrar cão da família

na tentativa de encontrar o seu cão, Scott, desaparecido desde deste sábado em Verdizela, Seixal. A quem encontrar o animal, é-lhe oferecida uma recompensa.



De acordo com os 'posts' na rede social, a mulher do futebolista partilhou a foto de "Scott" e escreveu: "



Amanda divulga o contacto, e diz oferecer "recompensa" para quem conseguir achar o paradeiro do cão da raça Spitz Alemão. O apelo vai ainda para a partilha das publicações.







Eu não tenho Facebook quem tiver e der para compartilhar nas páginas, eu agradeço! pic.twitter.com/7ueGYIgOG9 — Amanda Verissimo (@oimandverissimo) September 25, 2022

Gente dor divulguem o máximo de lugares, para amigos, familiares tb.. por favor o scott está c a gente a muitos anos, antes mesmo da Mirella nascer! As crianças e eu estamos desesperados atrás dele! SCOTT SPITZ ALEMÃO pic.twitter.com/EC3qr6OJym — Amanda Verissimo (@oimandverissimo) September 25, 2022

