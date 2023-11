Lançou novas músicas recentemente: ‘Última Vez’ e ‘Caladinho’. De onde surgiu a vontade de voltar?Já são muitos anos de música e quem me conhece sabe que com a minha paixão era inevitável não voltar. A pausa que fiz vem de muita coisa. Tinha um ritmo tão acelerado, eram mais de 20 concertos por mês, as gravações do ‘The Voice’ [RTP 1], viagens fora, depois também fui pai.









