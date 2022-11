Cresceu num bairro problemático em Quarteira, no Algarve, e durante toda a sua infância e juventude viveu em situação de pobreza. A casa era feita de contraplacado, com telhado de chapa e inúmeras fendas na parede. “A água do mar entrava dentro das nossas casas e até disso fazíamos brincadeira… com a água vinha a porcaria toda.









Ver comentários