Embora o talento de atrizes e cantoras possa valer muitos milhões de euros, tudo indica que as suas pernas também.



Sabe-se que a prática de assegurar partes do corpo remonta ao início dos anos 1900, altura em que há registo do ator norte-americano e comediante de filmes mudos

(1869 - 1940), ter feito uma apólice para os seus olhos com estrabismo, pagável se por alguma razão viessem a ficar alinhados, avança a Must

Ben Turpin