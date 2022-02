Tony Carreira perdeu a filha mais nova no dia 5 de dezembro de 2020. Sara, que seguira as pisadas do pai e começava a dar cartas na música, tinha apenas 21 anos. Foi vítima de um brutal acidente na A1, na zona de Santarém, quando regressava do Porto. Tony Carreira prestou declarações na GNR da Charneca da Caparica, em Almada, no dia 8 de março do ano passado, apenas três meses depois da morte da filha.