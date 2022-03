Ator Alain Delon pediu ao filho que o ajudasse a ser eutanasiado

Anthony Delon revelou que o pai, Alain Delon, lhe pediu ajuda para ser eutanasiado. O ex-ator de 86 anos sofreu um duplo AVC em 2019 e, com o avançar da idade e o aumento do número de doenças, decidiu pedir ao filho que o ajudasse no processo da eutanásia, que é permitido na Suíça, onde mora."Acho que é a coisa mais lógica e natural a fazer. A partir de uma certa idade, uma pessoa tem o direito de sair tranquilamente, sem passar por hospitais, injeções e o resto", disse Alain Delon há uns anos a um canal de televisão francês.A revelação deste pedido foi feita pelo filho, que se prepara para lançar uma autobiografia.