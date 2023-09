O ator Billy Miller morreu esta sexta-feira, dia 15 de setembro, aos 43 anos. O norte-americano participou na série 'Suits', com Meghan Markle.Fez ainda parte da série 'CSI', e dos filmes 'Sniper Americano' e 'Urban Cowboy'. Recebeu cinco nomeações para os Emmy e ganhou dois pela participação na 'The Young and Restless'.O ator celebrava os 44 anos dois dias depois de ter perdido a vida. O representante de Billy fez saber que o ator sofria de depressão e de um transtorno de bipolaridade.