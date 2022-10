Aos 43 anos, Bruno Cabrerizo não desistiu de encontrar o amor e foi em Portugal que o galã brasileiro se voltou a apaixonar. A eleita chama-se Inês Monteiro, tem 26 anos, e é atriz. O casal assumiu recentemente o namoro num evento que decorreu no Rio de Janeiro.



De acordo com fotografias divulgadas pela imprensa brasileira, o ator foi com a nova namorada assistir a uma peça de teatro.









