Ator Bruce Willis diagnosticado com demência

O ator norte-americano Bruce Willis, de 67 anos, foi diagnosticado com demência, revelou a família, esta quinta-feira.De recordar que, em março do ano passado, Willis afastou-se do cinema depois de ter sido diagnosticado com afasia -"Desde que anunciámos o diagnóstico de afasia de Bruce, em 2022, a condição progrediu e temos agora um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal", pode ler-se na publicação da família do ator, citada pela revista Variety.Bruce Willis começou a carreira de ator na década de 80 e fez parte do elenco de filmes como o "O Veredicto", "Die Hard" e "Pulp Fiction". Começou a ganhar projeção como artista depois de ser o protagonista na série "Moonlighting", de 1985, a par da atriz Cybill Shepherd.O artista foi nomeado a cinco Globos de Ouro, no qual ganhou um pela série "Moonlighting". Bruce Willis foi também nomeado a três Emmy's, dos quais venceu dois, um por Moonlighting e outro pela participação especial na série de comédia Friends"Infelizmente, os desafios com a comunicação são apenas um sintoma da doença que [Bruce Willis] enfrenta. Embora seja doloroso, é um alívio ter finalmente um diagnóstico claro", concluiu a família na mensagem.