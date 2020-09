Ator Chris Evans reage a divulgação acidental da foto do pénis nas redes sociais

Chris Evans tornou-se no tópico mais falado nas redes sociais durante o fim de semana que passou. Só no Twitter, foram mais de 500 mil publicações em poucas horas. O motivo não foi nenhum dos filmes em que o ator dá vida ao ‘Capitão América’, mas sim os seus genitais: acidentalmente, Chris Evans mostrou uma fotografia do seu próprio pénis no Instagram.

O ator manteve um silêncio sepulcral nas redes sociais depois do incidente (e após ter apagado imediatamente a publicação em causa) e agora reagiu pela primeira vez ao episódio, com humor.

"Agora que tenho a vossa atenção… VOTEM no dia 3 de novembro", escreveu o ator no Twitter, usando o ‘descuido’ para apelar aos norte-americanos para participarem nas eleições presidenciais deste ano.

A publicação feita esta quarta-feira conta com mais de 800 mil ‘gostos’.

Recorde-se que este domingo, Chris Evans publicou um vídeo em que mostrava aos fãs momentos de diversão em família, incluindo o irmão Scott Evans. Só que o vídeo publicado era uma gravação de ecrã, que acabou por mostrar todo o conteúdo que estava no rolo da câmara do telemóvel, incluindo uma fotografia de um pénis.

A publicação foi imediatamente apagada, mas a Internet tinha já entrado em delírio, mesmo sem confirmação ‘oficial’ de que se tratava do órgão sexual do ‘Capitão América’. Mas, segundo o irmão de Evans e o amigo Mark Ruffalo, trata-se mesmo do pénis de Evans. "Estive fora das redes sociais ontem, o que perdi?", Publicou o irmão de Chris Evans a brincar com a situação. Já o amigo e co-estrela dos filmes da saga Avengers Mark Ruffalo escreveu: "Irmão, enquanto o Trump estiver em funções não há NADA que possas fazer para te envergonhar".