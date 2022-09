O ator brasileiro José Dumont, de 72 anos, foi detido na passada quinta-feira, após uma busca à sua casa, na zona sul do Rio de Janeiro, durante a qual foram encontradas fotografias e vídeos de pornografia infantil.



De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o veterano ator foi detido em flagrante “pelo crime de armazenamento de imagens de sexo que envolvem crianças” no seu telemóvel e num computador pessoal, estando agora a ser investigado pelos crimes de pedofilia e violação.









