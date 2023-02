Ator da série “You” pediu menos cenas de sexo na última temporada

O ator norte-americano Penn Badgeley revela que pediu menos cenas de sexo na última temporada da série "You" por respeito à esposa. "A lealdade no meu casamento é importante", diz o ator.

Segundo o jornal Daily Mail, o artista de 36 anos tomou esta decisão por respeito à esposa com quem tem um filho.

O ator interpreta Joe Goldberg, um assassino em série, que tem uma obsessão por mulheres e que participou em muitas cenas atrevidas nas temporadas anteriores.

De acordo com o jornal, no podcast "Podcrushed", do qual o ator faz parte, o norte-americano disse que perguntou a Sera Gamble (produtora executiva) se podia não fazer mais cenas íntimas, tendo noção que assinou contrato e que não podia mudar o conceito da série.

O norte-americano afirmou que a produtora ficou contente por ter sido honesto e reduziu as cenas.

"A lealdade em todas as relações incluindo no meu casamento é importante para mim. Chegou a um ponto em que já não quero fazer isto", diz o ator no podcast citado pelo Daily Mail.

A série "You" conta com quatro temporadas, a última foi gravada em Londres e está dividida em duas partes. A primeira parte saiu na passada quarta-feira, na plataforma de streaming Netflix, e a segunda será lançada no dia 9 de março.