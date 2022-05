Ator de Anatomia de Grey desvaloriza 'nudes' publicadas na Internet: "É só um corpo"

Fotos do ator Jesse Williams nu foram parar à Internet sem o seu consentimento. As fotografias foram tiradas durante o espetáculo 'Take Me Out', em Nova Iorque. Mas o ator não parece estar preocupado.



Em entrevista a Andy Cohen, no seu programa 'Watch What Happens Live' esta segunda-feira, o ator de 40 anos referiu que "é apenas um corpo, não é grande coisa".

Após a partilha das fotografias nas redes sociais, o Second Stage Theatre, empresa que administra o espetáculo, emitiu um comunicado onde é possível ler: "É profundamente lamentável que um membro da plateia tenha escolhido desrespeitar a produção, os seus colegas da audiência e, mais importante, o ator".



O espetáculo da Broadway proíbe o uso de aparelhos eletrónicos e já informaram que vão reforçar a vigilância para que situações como esta não se repitam.

Em 'Take Me Out', Williams interpreta Darren Lemming, que no auge dos seus dias enquanto atleta do New York Empires, se assume como homossexual.

No site da peça pode ler-se: "Por favor, note: Take Me Out inclui situações adultas e nudez." Williams é o único ator que aparece nu em palco.