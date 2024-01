Ator de 'Cinquenta Sombras de Grey' hospitalizado em Portugal devido a lagartas tóxicas

enquanto jogavam golfe

Jamie Dornan, o ator que interpretou o papel de Christian Grey em 'As Cinquenta Sombras de Grey', foi hospitalizado com sintomas de um ataque cardíaco após ter estado em contacto com lagartas tóxicas durante uma recente viagem a Portugal, revelou o amigo Gordon Smart no podcast da BBC 'The Good, the Bad and the Unexpected'.Os médicos informaram que os sintomas tinham sido causados por um encontro com lagartas do Pinheiro, que são conhecidas por serem tóxicas. Têm milhares de pelos minúsculos que contêm uma proteína que pode causar irritações dolorosas na pele, nos olhos e na garganta, segundo a Forest Research.Apenas um dia após o início das férias, Smart revelou que sentiu um "formigueiro na mão esquerda e cócegas no braço esquerdo" que o fez pensar que era "o sinal do início de um ataque cardíaco", contou no podcast. Depois de ser visto pelos médicos, Gordon teve alta hospitalar.Quando regressou ao hotel viu o ator Jamie Dornan ligado a um equipamento médico. "Meu Deus. Gordon, cerca de 20 minutos depois de teres saído, o meu braço esquerdo ficou dormente, a minha perna esquerda ficou dormente, a minha perna direita ficou dormente e dei por mim nas traseiras de uma ambulância'", contou o ator ao amigo.Na semana seguinte, os médicos informaram os amigos que os sintomas que tinham experienciado tinham sido provocado por lagartas do Pinheiro, com as quais tinham tido contacto