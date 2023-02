Ator de "O resgate do Soldado Ryan" em estado crítico após sofrer aneurisma cerebral

O ator do filme "O resgate do Soldado Ryan" Tom Sizemore está hospitalizado em estado crítico após sofrer um aneurisma cerebral.A estrela de Hollywood, de 61 anos, foi levado para um hospital em Los Angeles, nos EUA, após ter sido encontrado inconsciente, na casa onde vivia, cerca das 2h da manhã deste sábado (10h da manhã em Portugal), refere o jornal britânico Mirror.Segundo o gerente de Tom, o ator está na Unidade de Cuidados Intensivos do hospital.Tom Sizemore participou em diversos filmes de Hollywoood, ao longa das últimas décadas, como "Natural Born Killers" (1994), "Black Hawk Down" (2001), "Nascido a quatro de julho" (1989), e "Heat" (1995).No seu mais recente projeto o ator interpreta um detetive policial, no filme de ficção científica "Impuratus", onde a sua personagem se torna crente no sobrenatural depois de testemunhar a confissão de um veterano da Guerra Civil, no leito da morte.