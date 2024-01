Ator de 'X-Men' e 'Narcos' morre aos 42 anos após luta contra cancro do apêndice

Adan Canto, conhecido por participar em séries como "The Cleaning Lady" e "Narcos", morreu na segunda-feira aos 42 anos. O ator lutava contra um cancro no apêndice.Em "The Cleaning Lady", Adam Canto interpretou o papel do gangster Arman Morales, que recruta uma mãe para uma organização criminosa como empregada de limpeza depois desta testemunhar um homicídio violento. O ator não pôde participar na terceira temporada devido à doença.O mexicano também ganhou destaque na indústria cinematográfica depois de participar no filme "X-Men: Days of future past" e na série Designated Survivor".O ator nasceu Coahuila, no México, mas cresceu em Del Rio, no Texas. Foi em 2009 que se estreou na televisão na série ""Estado de Gracia".Além da carreira na atuação, Canto teve ainda uma na música, tendo escrito canções para vários programas de televisão e filme mexicanos.