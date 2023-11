Ator e cantor Johnny Ruffo morre aos 35 anos após luta contra cancro terminal

O cantor e ator australiano Johnny Ruffo, que participou na novela 'Home and Away', morreu aos 35 anos, seis anos depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro no cérebro."É com o coração pesado que hoje [sexta-feira] tivemos de nos despedir do nosso querido Johnny. Rodeado pela sua companheira Tahnee e pela sua família, Johnny partiu pacificamente com o apoio de algumas enfermeiras e médicos incríveis", diz uma publicação no Instagram do cantor.Em agosto de 2017, Ruffo anunciou que lhe tinha sido diagnosticado um cancro no cérebro e que estava a iniciar um "tratamento agressivo". Segundo o jornal The Mirror, o cantor recebeu o diagnóstico de cancro depois de consultar um médico por causa de uma enxaqueca.O músico participou na popular telenovela australiana, em 2013, dois anos depois de ter chegado à final do concurso 'X Fator Austrália'.