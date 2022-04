Ator e rapper condenado por violar seis mulheres pode apanhar 100 anos de prisão

O ator e músico Kaalan Walker foi esta segunda-feira considerado culpado por violar

Los Angeles, nos Estados Unidos

seis mulheres, sendo três menores de idade, entre 2013 e 2018, ano em que foi preso. O veredito foi lido num tribunal emSegundo o Daily Mail, o artista de 27 anos poderá apanhar até 100 anos de prisão pelos crimes cometidos. O seu advogado, Andrew Flier, prometeu recorrer à decisão do tribunal.Kaalan 'KR' Walker enfrentava, originalmente, mais de uma dúzia de acusações de abuso sexual envolvendo 10 mulheres diferentes, mas foi absolvido nos casos relacionados a três delas. Desde o início do processo, mais de 30 pessoas apresentaram queixas, ainda que nem todas tenham resultado em condenações.O ator de 'SuperFly' aproveitava a fama e utilizava informações falsas para convencer mulheres, principalmente as que desejavam seguir carreira de modelo, a encontrá-lo."Eu não violei ninguém", gritou após ter sido considerado culpado pelos crimes sexuais, de acordo com o mesmo jornal. No entanto, a vice-procuradora distrital Cytnhia Wallace considerou Walker um "violador em série" e disse que o artista mentiu sobre conhecer o famoso 'rapper' Drake.