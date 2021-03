Ator Elliot Page admite ter escondido identidade de género para alcançar sucesso e revela o quanto sofreu

O ator transgénero Elliot Page, (que anteriormente era Ellen Page) revelou, numa entrevista à Time, que soube que queria ser um menino quando tinha apenas nove anos, mas que apesar desse desejo teve que comprometer a sua verdadeira identidade de género para seguir a carreira de ator e alcançar o sucesso.

Elliot, de 34 anos, admitiu que se sentiu como um menino pela primeira vez quando tinha nove anos e foi autorizado a cortar o cabelo curto pela primeira vez.

"Eu senti-me como um menino. Eu queria ser um menino. Eu perguntei à minha mãe se eu o poderia ser algum dia", confessou.

Mas, poucos meses depois de ter permissão para cortar o cabelo pela primeira vez, Elliot Page conseguiu o primeiro trabalho como ator no filme de televisão canadense ‘Pit Pony’, que o obrigava a parecer e a agir como uma rapariga, obrigando-a a deixar o cabelo crescer novamente.

"Eu tornei-me um ator profissional aos 10 anos e perseguir essa paixão veio com um compromisso difícil", compartilhou Eliot à Time, acrescentando que precisava de manter uma certa aparência.

Depois de conseguir o primeiro papel como ator, Elliot participou em vários filmes e programas de televisão independentes, antes de atingir o sucesso quando interpretou a personagem Juno, em 2007, que lhe concedeu uma indicação ao Óscar de ‘Melhor Atriz’.

O ator confessou na entrevista que a fama que atingiu foram armadilhas para se esconder atrás da sua própria identidadade e que isso despoletou nela sérios problemas de saúde mental, incluindo depressão, ansiedade e ataques de pânico.

O ator revelou, em lágrimas, que levou tempo para reunir coragem para abraçar o estilo maculino, avança o The Daily Mail.

"Eu simplesmente nunca me reconheci", disse, acrescentando que durante muito tempo não conseguiu olhar para fotografias suas.

Apesar de todo o seu sucesso, Elliot admitiu que considerou deixar os ecrãs de forma definitiva, devido à angústia que sentiu por ser estereotipada.

Segundo o jornal online The Daily Mail, Elliot assumiu-se publicamente como homossexual, em 2014. Quatro anos depois, casou-se com a dançarina Emma Portner, mas separaram-se discretamente no verão de 2020.

O ator tomou a decisão de se assumir publicamente como transgénero em Dezembro do ano passado.

'Eu finalmente fui capaz de aceitar a minha identidade e permiti-me ser totalmente eu", confessou.