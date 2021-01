Ator Elliot Page separa-se da mulher após anúncio de que é transgénero

O ator canadiano Elliot Page, que recentemente se assumiu como transgénero (anteriormente dava pelo nome de Ellen Page), está em processo de divórcio da mulher, Emma Portner, com quem estava casado há três anos.

O divórcio do ator de Umbrella Academy, Juno ou Inception, foi avançado pelo portal TMZ.

Elliot Page revelou-se como transgénero numa publicação feita nas redes sociais e aplaudida em todo o mundo. "Do fundo do meu coração, obrigado. O vosso amor e apoio têm sido o maior presente", escreveu a estrela no Instagram.

O ator e a bailarina Emma Portner estavam casados desde janeiro de 2018. Os documentos do divórcio já deram entrada num tribunal em Manhattan, Nova Iorque.