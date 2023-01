Ator Jeremy Renner revela que partiu 30 ossos em acidente que o deixou em estado crítico

O ator Jeremy Renner revelou este domingo que partiu 30 ossos no acidente em que foi esmagado por um limpa-neves, no primeiro dia do ano.



Jeremy publicou uma fotografia na rede social Instagram onde surge deitado numa cama durante uma sessão de fisioterapia. "

Jeremy Renner foi levado em estado crítico para o hospital no primeiro dia de 2023, após sofrer um acidente enquanto ajudava um vizinho a remover a neve de frente da casa.

Exercícios matinais, resoluções mudaram todas neste novo ano em particular... Gerado da tragédia para toda a minha família, e rapidamente focado em unir o amor accionável", escreveu a estrela de 52 anos.O ator agradeceu as mensagens e atenção para com a família. "Muito amor e apreço para todos vocês. Estes 30 mais de ossos partidos irão curar-se, ficar mais fortes, tal como o amor e a ligação com a família e amigos se aprofunda. Amor e bênçãos para todos vocês", pode ainda ler-se.