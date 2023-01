Ator Jeremy Renner submetido a primeira cirurgia continua em estado crítico

O ator norte-americano Jeremy Renner, que sofreu um acidente quando conduzia um limpa-neves , já foi submetido a primeira cirurgia, esta segunda-feira, mas permanece em estado crítico.Segundo a publicista de Renner, o ator, de 51 anos, sofreu "traumas torácicos e lesões ortopédicas" e continua nos cuidados intensivos. Renner foi transportado de helicóptero para o hospital, este domingo, após sofrer um acidente enquanto limpava a neve, na sua residência no Nevada, nos EUA."A família de Jeremy gostaria de expressar gratidão aos incríveis médicos e enfermeiros que cuidam dele", disse a publicista numa declaração à BBC.A família agradeceu também à polícia local e aos bombeiros, que socorreram Renner, e disse estar "agradecida pelo amor e apoio dos fãs".Antes do acidente, Renner estaria, alegadamente, a limpar uma estrada à porta de casa em Reno, Nevada, e conduzia um limpa-neves pessoal para que a família pudesse sair, após uma forte tempestade. O ator foi a única pessoa envolvida no incidente, que continua a ser investigado pela polícia.Os EUA têm sido atingidos por tempestades de neve que já mataram dezenas de pessoas.