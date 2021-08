Ator João Baptista em tribunal por violência doméstica

O Ministério Público (MP) avançou com o pedido de condenação de João Baptista, acusado de violência doméstica pela ex-namorada Dina Kelly.Os episódios terão ocorrido entre abril de 2017 e julho de 2018. "[O arguido] sempre adotou para com a ofendida um comportamento controlador, impulsivo e ciumento", lê-se no despacho do MP (citado pela revista ‘TV 7 Dias’), a que o ator terá de responder em tribunal, que destaca os relatos de ciúme constantes. "O arguido controlou o conteúdo do telemóvel da ofendida, visualizando chamadas telefónicas e mensagens e, movido pelo ciúme, encetou discussões sempre que verificava a troca de chamada e mensagens com indivíduos do sexo masculino".