O ator americano Kevin Spacey, acusado de agressão sexual no Reino Unido, ficou em liberdade depois de comparecer no Tribunal dos Magistrados de Westminster, em Londres.Kevin Spacey enfrenta quatro acusações de agressão sexual e uma acusação por obrigar uma pessoa a envolver-se numa atividade sexual.O ator negou as supostas alegações de ter agredido sexualmente três homens durante a sua audiência no Tribunal.