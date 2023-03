Ator Sam Neill, de "Parque Jurássico", faz tratamento experimental para cancro raro no sangue

Sam Neill, ator da saga do Parque Jurássico, anunciou numa entrevista ao jornal The Guardian, a proprósito do lançamento do seu livro de memórias, que está a receber tratamento contra um raro cancro no sangue, já em fase terminal. O ator neozelandês, de 75 anos, nascido na Irlanda do Norte, disse que a doença - linfoma cutâneo de células T - foi lhe diagnosticada há um ano, durante uma digressão promocional para o filme "Jurassic World: Domínio".



"Estou acabado. Possivelmente a morrer", anuncia Sam Neill no primeiro capítulo do livro "Did I ever tell you this?" ("Alguma vez te contei isto?"), a ser publicado na próxima quinta-feira, dia 23, no qual revê a sua longa carreira no cinema, a vida como uma estrela de Hollywood e a vida quinta na Nova Zelândia, onde atualmente vive. Neill começou por fazer quimioterapia, mas quando esta começou a falhar, decidiu tratar-se com um novo medicamento anticancerígeno, que vai receber mensalmente durante o resto da sua vida, embora agora se afirme livre de cancro, refere o El País.





O ator anunciou que vai voltar ao trabalho dentro de uma semana, para filmar a adaptação do romance de Liane Moriarty, "Apples Never Fall", na Australia. "Não posso dizer que o último ano não tenha tido os seus momentos sombrios. Mas esses momentos trazem sempre uma luz que me tem feito agradecer por cada dia. E sou imensamente grato por todos os meus amigos. Estou contente por estar vivo", referiu o ator, citado pelo El País.Sam Neill começou a representar nos anos 70, numa longa carreira na qual desempenhou mais de 150 papéis, em filmes como "A Caçada ao Outubro Vermelho" e "O Encantador de Cavalos", embora o seu papel mais reconhecido seja o do paleontólogo Alan Grant, no Parque Jurássico.