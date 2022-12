Ator Thiago Rodrigues espancado e assaltado no Rio de Janeiro

O ator Thiago Rodrigues, de 42 anos, foi assaltado e espancado por cinco homens este sábado à noite. O ator foi encontrado, depois de ter passado várias horas inconsciente, no domingo, na Praça de Santos Dumont, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, no Brasil.Segundo informação divulgada pelo G1, o ator foi cercado por cinco indivíduos que queriam assaltá-lo e, ao tenta fugir, foi brutalmente agredido.Thiago Rodrigues foi socorrido no domingo por uma comerciante que vendia na praça Santos Dumont, que ajudou o ator a ser encaminhado para o hospital Miguel Couto, no Leblon, também localizado na zona sul do Rio de Janeiro.De acordo com a Folha de S. Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde enviou um comunicado onde informa que "a direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que Thiago deu entrada na unidade na manhã deste domingo, fez exames, passou por procedimento de sutura do ferimento e foi liberado (teve alta)".