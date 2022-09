Aos 71 anos, Vítor Norte foi diagnosticado com um tumor maligno na cabeça. O ator, que atualmente integra o elenco da novela ‘Festa é Festa’, da TVI, recebeu a notícia no passado dia 6 de setembro, avança a revista ‘Nova Gente’.



“É um tumor externo, na cabeça, mas extirpável [extraível]”, confidenciou o artista, explicando que foi nos bastidores do projeto de ficção que se apercebeu de que algo se passava, depois de um dos cabeleireiros o ter alertado para “um alto junto à orelha direita”.









