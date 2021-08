Atores brasileiros Tarcísio Meira e Glória Menezes internados com Covid-19

Os atores brasileiros Tarcísio Meira e Glória Menezes estão internados com Covid-19.

Tarcísio Meira, de 85 anos, encontra-se internado na unidade de cuidados intensivos do Hospital Albert, em São Paulo, no Brasil. De acordo com a mesma fonte, o ator estará intubado.

A mulher, Glória Menezes, de 86 anos, foi igualmente internada.



Em declarações à revista, a assessoria dos artistas confirmou o internamento derivado da doença.



"O casal foi diagnosticado com a Covid. Estão no Albert Einstein em quarentena para recuperação. O Sr. Tarcísio teve que ser intubado, mas a Dona Glória esta com leves sintomas", avançou Tadeu Lima, assistente pessoal do casal.