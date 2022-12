Com estreia inicialmente prevista para o início do próximo ano, o novo reality show da TVI, ‘A Ex-periência’, poderá só entrar em antena mais tarde. Tudo por causa de atrasos nas gravações. De acordo com a ‘TV 7 Dias’, a produção do formato apresentado por Maria Botelho Moniz (ver caixa) teve dificuldades para encontrar concorrentes - a afluência ao casting ficou abaixo das expectativas, confirmou o CM junto de fonte do canal - e houve também alguns participantes a desistir depois de já estarem selecionados.









Ver comentários