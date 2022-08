Atriz Anne Heche sofre acidente grave de carro em Los Angeles

Um acidente esta sexta-feira no bairro de Los Angeles deixou a atriz Anne Heche, de 53 anos, em estado crítico, confirmam vários meios norte-americanos.



"Uma mulher adulta que se encontrava no interior do veículo foi levada para um hospital próximo em estado crítico", referiu a equipa de paramédicos no local, citada pelo jornal The Independent.





"O acidente comprometeu a estrutura da edifício depois de lhe ter pegado fogo", acrescentou.



De acordo com as autoridades norte-americanas, um veículo, que está em nome de Heche e seguia a alta velocidade, embateu contra uma casa de dois andares e incendiou-se de seguida.No local estiveram 59 bombeiros no local e as equipas de emergência que levaram a atriz para o hospital.Os autoridades norte-americanas avançaram ao The Los Angeles Times que a mulher sofreu queimaduras significativas.A identidade da vítima não foi oficialmente divulgada, mas várias fontes confirmaram ao TMZ que se tratava da atriz Anne Heche.