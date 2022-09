Bryce Dallas Howard, filha do realizador Ron Howard, revelou numa recente entrevista à imprensa britânica que foi aconselhada a perder peso para interpretar o papel de Claire Dearing no filme "Jurassic World".



De acordo com o jornal El País, foi o realizador dos filmes da saga "Jurassic World", Colin Trevorrow, que defendeu e apoiou









A atriz tornou-se voz ativa na luta pela aceitação dos corpos. Incentiva as mulheres a aceitar oscilações de peso e a atribuir normalidade às mudanças que a gravidez provoca no corpo feminino.



