Carolina Loureiro voltou a sorrir para o amor. Seis meses depois de ter anunciado o fim do namoro com o cantor brasileiro Vitor Kley, a atriz, de 30 anos, foi vista aos beijos com Fernando Pires, de 35, no festival NOS Alive, que se realizou na semana passada. O casal aproximou-se durante as gravações da novela ‘Lua de Mel’, da SIC, em que integram o elenco principal.





