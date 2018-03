Atriz de Chicago Fire morre aos 49 anos

DuShon morreu de ataque cardíaco poucas horas depois de ter alta do hospital.

18:56

A atriz DuShon Monique Brown morreu, esta sexta-feira, aos 49 anos na sequência de um ataque cardíaco.

A estrela norte-americana tinha estado internada no St. James Olympia Field Hospital, em Chicago, nos EUA, com fortes dores no peito. Acabou por morrer em casa, poucas horas depois de ter alta.

DuShon ficou conhecida ao interpretar a enfermeira Katie Welch na série Prison Break, entre 2005 e 2007. Neste momento, a atriz dava corpo a Connie, na série Chicago Fire, transmitida pelo AXN em Portugal.

Dick Wolf, produtor executivo da série, enviou um comunicado à imprensa norte-americana a lamentar a morte da celebridade.

"A família de Chicago Fire está devastada por ter perdido um dos seus membros. Os nossos pensamentos e orações estão com a família de DuShon e vamos todos sentir a sua falta", escreveu Dick Wolf no documento publicado pelo site Deadline.