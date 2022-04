Atriz despedida do novo "Magic Mike" por discussão com o protagonista sobre polémica dos Óscares

Thandiwe Newton foi despedida pela Warner Brothers das filmagens do novo filme da saga "Magic Mike" depois de uma forte discussão com o ator Channing Tatum. Na origem do desentendimento está uma divergência de opiniões sobre a agressão de Will Smith a Chris Rock na gala dos Óscares.O papel da atriz está a ser reescrito mas Thandiwe Newton já disse que está a pensar processar o estúdio cinematográfico pelo despedimento.As filmagens já tinham sido iniciadas há 11 dias mas o despedimento da atriz vai obrigar a que as mesmas sejam reiniciadas.