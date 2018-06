Atriz filma momento em que Tesla Model S do marido pega fogo

Empresa automóvel norte-americana está a investigar as possíveis causas do incidente.

15:33

Mary McCormack, atriz da série "The West Wing", partilhou um vídeo no Twitter onde é possível ver o Tesla do seu marido, Michael Morris, a pegar fogo aparentemente de um momento para o outro.

"Isto foi o que aconteceu ao meu marido e ao carro dele hoje. Sem nenhum acidente, do nada, no meio do trânsito na Avenida de Santa Mónica. Muito obrigada ao simpático casal que avisou o meu marido e lhe disse para encostar. Graças a Deus as minhas três filhas não estavam no carro com ele naquele momento", pode ler-se no tweet partilhado pela atriz.

Mary referiu ainda que o Tesla elétrico do companheiro é um "carro normal" e sem piloto automático. O modelo básico do Tesla Modelo S, igual ao do marido da atriz, é vendido a partir de cerca de 74 mil euros.

William Nash, chefe da polícia de West Hollywood, disse que alguns agentes viram imenso fumo sair do carro e perceberam que algo não estava bem. Os bombeiros foram chamados e extinguiram rapidamente as chamas.

A empresa automóvel norte-americana Telsa disse que o incidente foi "uma ocorrência extraordinariamente incomum" e que já se encontra a investigar as possíveis causas.

@Tesla This is what happened to my husband and his car today. No accident,out of the blue, in traffic on Santa Monica Blvd. Thank you to the kind couple who flagged him down and told him to pull over. And thank god my three little girls weren’t in the car with him pic.twitter.com/O4tPs5ftVo — Mary McCormack (@marycmccormack) June 16, 2018