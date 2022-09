Atriz Jane Fonda diagnosticada com cancro

A atriz Jane Fonda anunciou esta sexta-feira que está com cancro e a passar por tratamentos de quimioterapia.

"Então, meus queridos amigos, tenho algo pessoal que quero partilhar. Fui diagnosticada com linfoma não-Hodgkin e iniciei tratamentos de quimioterapia", revelou a lendária atriz de 84 anos numa publicação na rede social Instagram.

De acordo com Jane Fonda, "este é um cancro muito tratável e 80% das pessoas sobrevivem". "(...) Sinto-me com muita sorte", acrescentou.



A atriz também se considerou "sortuda" por "ter seguro de saúde e acesso aos melhores médicos e tratamento", reconhecendo que é "privilegiada" por ser uma celebridade. "Quase todas as famílias nos Estados Unidos tiveram que lidar com cancro uma vez ou outra e muitas não têm acesso aos cuidados de saúde de qualidade que estou a receber e isso não está certo", continuou Fonda.



A fazer tratamentos há seis meses, a estrela do filme de comédia "Georgia Rule" revela que está "a lidar muito bem com os tratamentos".



Segundo Fonda, o cancro está a ser um professor que lhe ensina a "importância de se adaptar a novas realidades". "O cancro é um professor e eu estou a prestar atenção às lições que ele me traz", rematou a atriz.