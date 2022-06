Atriz Jennifer Aniston dá opinião sobre influencers e recebe reação negativa por parte dos fãs 

A atriz Jennifer Aniston, conhecida por ser uma das personagens principais da série 'Friends' falou sobre as mudanças na indústria do cinema com a nova era dos influenciadores digitais.Numa conversa com Sebastian Stan, ator de alguns filmes da Marvel, no programa 'Actors on Actors', da revista Variety, a atriz disse que o trabalho dos atores está a "enfraquecer".Jennifer Aniston causou controvérsia depois dos comentários que fez sobre a fama de Paris Hilton e Monica Lewinsky, referindo que esta foi moldada pela ascensão da Internet."Foi precisamente na altura em que a Internet" surgiu e "moldou uma novo cultura" que as pessoas se tornaram famosas", afirma.A atriz enfrenta agora uma reação negativa por parte do público, com alguns fãs furiosos que a acusam de tentar ser a 'guardiã' da elite de Hollywood."Esta coisa de as pessoas ficaram famosas por não fazerem nada, mas ainda assim terem carreiras incríveis", acrescenta a atriz referindo-se a Paris Hilton e Monica Lewinsky.