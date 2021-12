Atriz Jennifer Lawrence confessa que se drogou para gravar uma cena no filme "Não Olhem Para Cima"

"Toda a gente se metia comigo [durante a cena], acho que porque eu estava drogada. Era fácil irritar-me", acrescentou a atriz após esclarecer que "não estava grávida naquela época" para evitar possíveis confusões.



A atriz norte-americana anunciou em setembro de 2021 que estava grávida do primeiro filho com Cooke Maroney, com

"Olha, o Leo atrai mais audiência do que eu", admitiu a atriz, citada pelo El País. "É extremamente desconfortável pedir igualdade salarial. E se questionarmos algo que parece desigual, dizem que não é desigualdade de género, mas eles não podem admitir que é".



O elenco da comédia da Netflix Don't Look Up , que já estreou nos cinemas nacionais, inclui rostos conhecidos como Leonardo DiCaprio , Jennifer Lawrence, Meryl Streep e Jonah Hill. Uma curiosidade interessante é que o filme tem uma cena de 16 minutos só de improviso em que participaram todos os atores.

A atriz Jennifer Lawrence, protagonista no recente filme "Não Olhem para Cima" revelou que gravou uma cena sob a influência de drogas porque a personagem também foi drogada durante essa cena.O diretor do filme, Adam McKay, contou numa entrevista coletiva ao Yahoo!Movies que a atriz pediu permissão para fumar canábis numa cena com Meryl Streep, já que a personagem nessa cena "está realmente drogada". McKay disse, com toda a naturalidade, que respondeu: "Claro, podes drogar-te".Mas, apesar do bom ambiente entra a triz e o diretor, Lawrence já tinha criticado a produção numa entrevista à Vanity Fair por receber 4,45 milhões de euros a menos do que Leonardo DiCaprio, que também participa no filme, apesar de ser ela que aparece primeiro nos créditos da produção.