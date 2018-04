Jovem mostra estar em excelente forma física e com umas curvas de fazer inveja.

Joana Ribeiro mostra ser uma mulher reservada, mas a verdade é que na produção para a revista ‘GQ’ de abril revelou tudo menos timidez. Com as curvas em destaque, a atriz, de 28 anos, desvendou toda a sua elegância e ousadia com imagens que não deixam ninguém indiferente.