Jani Zhao, de 31 anos, vai fazer a estreia em Hollywood, em ‘Aquaman e o Reino Perdido”, de James Wan, que chega aos cinemas nacionais a 21 de dezembro. A atriz que conta com uma carreira na representação com mais de 15 anos, foi selecionada para participar no filme após ter integrado, em 2017, o programa português ‘Passaporte’, que põe em contacto atores nacionais com diretores de casting estrangeiros.









