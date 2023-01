É a primeira grande contratação televisiva do ano: Sofia Ribeiro é a nova estrela da SIC, apurou o CM. A estação de Paço de Arcos fará esta quarta-feria a apresentação da atriz, que se estreará na antena do canal já no próximo domingo à noite, em direto, no primeiro episódio da nova época do concurso ‘Vale Tudo’, apresentado por João Manzarra.

