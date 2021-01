"Atuação mais difícil da minha vida": David Carreira regressa aos palcos após morte da irmã Sara

dia 5 dezembro, no quilómetro 60 e 61 da A1, perto de Santarém.

David Carreira regressou aos palcos este domingo, para uma atuação no programa 'The Voice', da RTP1. Esta foi a primeira vez que o artista apareceu publicamente após a morte trágica da irmã, Sara Carreira.No Instagram, o cantor revelou que esta foi "a atuação mais difícil" da sua vida e que "as saudades (de Sara Carreira) aumentam cada vez mais".David agradece ainda o apoio dos fãs neste momento de luto e termina com uma mensagem emotiva: "Sara je t'aime".Recorde que Sara Carreira morreu num acidente de viação, no