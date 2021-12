Atual companheira de Gouveia e Melo na tomada de posse

Depois de uma nomeação que muito deu que falar, foi com a presença de um dos filhos e da atual companheira que Henrique Gouveia e Melo tomou posse como Chefe do Estado-Maior da Armada na passada segunda-feira. Numa cerimónia no Palácio de Belém, Lisboa, que durou poucos minutos, e na ausência de Mendes Calado (o também almirante que até agora ocupava o cargo e que disse que não saía por vontade própria), Gouveia e Melo fez o juramento e compromisso de honra ao cargo sob os olhares orgulhosos do filho e de Maria Cristina Xavier Castanheta, aquela que é atualmente a sua companheira (raras vezes vista em público).