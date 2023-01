Autobiografia do príncipe Harry é o livro de não ficção mais vendido de sempre no dia do lançamento

"Sempre soubemos que a autobiografia do duque de Sussex iria ter adesão, mas o sucesso está a exceder as nossas espectativas", revelou o diretor executivo da editora Transworld Penguin Random House, Larry Finlay.



A autobiografia do príncipe Harry é um dos livros de não-ficcção mais vendidos na data de lançamento. "Spare", nome do livro, foi posto à venda esta terça-feira e já foram vendidos mais de 400 mil exemplares, avança a estação televisiva britânica Sky News.







O livro escrito pelo príncipe Harry com as suas confissões fica apenas atrás dos livros da saga de magia Harry Potter. Na biografia, são denunciadas inúmeras situações polémicas relativas à família real