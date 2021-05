Autópsia de MC Kevin revela que cantor morreu devido a um traumatismo cranioencefálico

traumatismo cranioencefálico.

de 23 anos, indica que o cantor sofreu 13 fraturas no corpo após cair do 5.º andar de um hotel na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro, Brasil.O músico sofreu uma hemorragia na cabeça, perfuração no pulmão e rompimento do fígado, entre outras lesões. Teve também fraturas no nariz, no maxilar, na mandíbula e em 10 costelas do lado esquerdo do corpo, avança esta quinta-feira a imprensa brasileira.