Os organizadores de concertos e festivais não têm dúvidas: não há artista mais difícil de agradar do que Axl Rose. Nos anos 90, Axl nunca subia ao palco sem os seus chás medicinais - que até davam origens a boatos sobre possível ingestão de drogas ou álcool - tinha centenas de pares de calções de algodão brancos (a sua imagem de marca) e um feitio tão instável que muitos dos concertos da sua banda, os Guns N’ Roses, acabaram por sofrer atrasos, imprevistos ou cancelamentos à conta das famosas ‘birras’ do cantor. Aliás, um dos últimos discos da banda, ‘Chinese Democracy’, demorou anos a ver a luz do dia porque Axl simplesmente desaparecia ou resolvia mudar tudo...





