Bailarina russa acusada de desorientar jogador Zé Luís

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Zé Luís, o ponta de lança que os dragões contrataram aos russos do Spartak Moscovo, está a ser alvo de críticas pela fraca prestação em campo nos últimos jogos. E os adeptos até têm um palpite sobre o motivo do insucesso do craque: Alesenka Lesenka.A bailarina russa, de 27 anos, é adepta da atividade física e destaca-se pela sua beleza e corpo de sonho, atributos aos quais o jogador não consegue ... < br />